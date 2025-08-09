Slušaj vest

Marija Ćiska Pereljo se porodila u četvrtak 7. avgusta.

Par je dobio sina, a porodica je napustila bolnicu u subotu.

Nadal i njegova supruga nisu previše detalja delili javno. Otkrili su da čekaju drugo dete u aprilu ove godine, a trudnoća je prošla glatko, bez problema.

Novak Đoković Rafael Nadal  Foto: Javier Garcia / Shutterstock Editorial / Profimedia, PSNEWZ / Sipa Press / Profimedia, FRANCK FIFE / AFP / Profimedia

Sinu su dali ime Mikel, po Marijinom ocu koji je preminuo 2023. godine.

Rafael Nadal i Marija Ćiska Pereljo su započeli vezu još 2006. godine, a u braku su od 2019.

Prvog sina, Rafaela Nadala mlađeg, dobili su u oktobru 2022. godine.

Nadalov sin sa velikom četvorkom