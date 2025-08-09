Tenis
MARIJA RODILA NADALU DRUGOG SINA! Odabir imena iza sebe krije emotivnu priču
Jedan od najboljih tenisera svih vremena Rafael Nadal je dobio drugo dete.
Marija Ćiska Pereljo se porodila u četvrtak 7. avgusta.
Par je dobio sina, a porodica je napustila bolnicu u subotu.
Nadal i njegova supruga nisu previše detalja delili javno. Otkrili su da čekaju drugo dete u aprilu ove godine, a trudnoća je prošla glatko, bez problema.
Sinu su dali ime Mikel, po Marijinom ocu koji je preminuo 2023. godine.
Rafael Nadal i Marija Ćiska Pereljo su započeli vezu još 2006. godine, a u braku su od 2019.
Prvog sina, Rafaela Nadala mlađeg, dobili su u oktobru 2022. godine.
