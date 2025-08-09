Slušaj vest

Posle neuspeha na Vimbldonu, gde je u polufinalu lako poražen od Janika Sinera, Novak Đoković sebi je dao letnji odmor.

Najbolji teniser svih vremena Novak Đoković odlučio je da posle mastersa u Torontu propusti i onaj u Sinsinatiju.

Neka čudna taktika

To znači da će Srbin doći na četvrti grend slem u sezoni bez ijedne provere na betonskoj podlozi, na kojoj će biti igran US open. Turnir u Njujorku počinje 24. avgusta i traje do 7. septembra.

Legendarni teniser Džimi Konors (72) ima veoma gledan podkast, već godinama, a u poslednjem se bavio Novakom Đokovićem i činjenicom da bez mečeva na betonu dolazi na Flešing Medouz, što ranije nije činio.

- Brine me jedna stvar u vezi s Novakom Đokovićem. Nema mečeve na betonu iza sebe. Voleo bih da je došao u Sinsinati i imao dva ili tri izazova. Ovako ne znamo šta možemo da očekujemo od njega - precizirao je Džimi Konors.

Letovao sa porodicom

Slavni Amerikanac kaže da mu je čudan Đokovićev rezon.

- Imao je odličan Vimbldon. Stigao je do polufinala, ali tamo je poražen u tri seta. Posle toga je otišao na odmor praktično mesec i po dana s porodicom. Videćemo kako će to da izgleda. Znam samo da najboljeg u istoriji nikad ne smete da otpišete - poručio je Konors.

Veliki rezultati Konorsa

Veliko ime svetskog tenisa kakav je Džimi Konors uvek je uvažavao sve ono što je Novak Đoković uradio tokom svoje profesionalne karijere, koja traje od 2003. godine. Amerikanac se smatra jednim od najvećih tenisera svih vremena. Konors je osvojio osam grend slem turnira u pojedinačnoj konkurenciji i dva grend slem turnira u dublu s rumunskim teniserom Ilijeom Nastaseom. US open osvajao je pet puta (1974, 1976, 1978, 1982, 1983), Vimbldon dva puta (1974, 1982) i Australijan open jednom (1974). Sa Nastaseom Vimbldon (1973) i US open (1975).

Džimi Konors bio je prvi na rang-listi 160 uzastopnih nedelja, od 29. juna 1974. do 22. avgusta 1977. Po procentu uspešnosti (odnos pobeda-poraza), Amerikanac zauzima treće mesto, iza Rafaela Nadala i Bjerna Borga. Poslednju titulu osvojio je u Tel Avivu 1989. i jedini je teniser uz Rodžera Federera koji je osvojio više od 100 turnira u pojedinačnoj konkurenciji.