Branilac titule na mastersu u Sinsinatiju italijanski teniser Janik Siner plasirao se u treće kolo tog turnira, pošto je pobedio 144. igrača sveta Kolumbijca Danijela Elahija Galana posle dva seta, 6:1, 6:1.

Siner se vratio na teren prvi put otkako je prošlog meseca osvojio titulu na Vimbldonu.

On je pet puta oduzeo servis Galanu, koji nije napravio nijedan brejk.

Siner će u trećem kolu igrati protiv Kanađanina Gabrijela Dijaloa, koji je pobedio Argentinca Sebastijana Baesa 7:5, 6:4.

U trećem kolu je i Grk Stefanos Cicipas, pobedom protiv Fabijana Marožana iz Mađarske 7:6, 6:2.

Njegov protivnik biće Francuz Benžamen Bonzi, koji je pobedio osmog nosioca Italijana Lorenca Muzetija 5:7, 6:4, 7:6.

