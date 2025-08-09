Tenis
DOMINACIJA SINERA U SINSINATIJU: Janik za 59 minuta do 3. kola
Prvi teniser sveta pobedio je posle 59 minuta i ostvario svoju najbržu pobedu ove sezone.
Branilac titule na mastersu u Sinsinatiju italijanski teniser Janik Siner plasirao se u treće kolo tog turnira, pošto je pobedio 144. igrača sveta Kolumbijca Danijela Elahija Galana posle dva seta, 6:1, 6:1.
Siner se vratio na teren prvi put otkako je prošlog meseca osvojio titulu na Vimbldonu.
On je pet puta oduzeo servis Galanu, koji nije napravio nijedan brejk.
Siner će u trećem kolu igrati protiv Kanađanina Gabrijela Dijaloa, koji je pobedio Argentinca Sebastijana Baesa 7:5, 6:4.
U trećem kolu je i Grk Stefanos Cicipas, pobedom protiv Fabijana Marožana iz Mađarske 7:6, 6:2.
Njegov protivnik biće Francuz Benžamen Bonzi, koji je pobedio osmog nosioca Italijana Lorenca Muzetija 5:7, 6:4, 7:6.
