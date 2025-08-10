Slušaj vest

Prvi reket sveta upisao je najbržu pobedu u karijeri, pošto je na Mastersu u Sinsinatiju za svega 59 minuta igre savladao Danijela Elahija Galana - 6:1, 6:1.

Posle titule na Vimbldonu rešio je da napravi pauzu i preskoči Masters u Torontu, pa su mnogi očekivali da će mu biti potrebno vreme da dođe do željene forme na betonu, ali Italijan je već u prvom meču na ovoj podlozi prikazao impresivnu partiju.

1/22 Vidi galeriju Janik Siner Foto: Sydney Low/CSM / Shutterstock Editorial / Profimedia

Odigrao je najkraći meč u karijeri i jasno stavio do znanja svima da je spreman da napadne titulu na US openu.

Bio je to 22. vezani trijumf Sinera na betonu. Ovaj impresivan niz započeo je na US openu prošle godine i nastavio na Završnom mastersu u Torinu i kasnije na Australijan openu koji je takođe osvojio.

Siner će u narednoj rundi odmeriti snage sa Gabrijelom Dijalom.

Kurir sport