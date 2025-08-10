Slušaj vest

Jedan od najboljih tenisera svih vremena Rodžer Federer penzionisao se 2022. godine.

I u prethodne tri godine nije baš često viđan na turnirima. Kao da ga tenis nije preterano interesovao.

Rodžer Federer i Mirka Federer prošetali skupocene satove na Vimbldonu Foto: ABACA / Abaca Press / Profimedia, Victoria Jones / Shutterstock Editorial / Profimedia, Ella Ling / Shutterstock Editorial / Profimedia

Jedan od izuzetaka bio je ovogodišnji Vimbldon

Zato je objava mastersa u Šangaju da će Federer nastupiti stigla kao grom iz vedra neba.

Kinezi, poslovično, nisu objavili puno detalja. Ono što se zna jeste da će Švajcarac 10. oktobra igrati dubl meč sa tri poznate ličnosti iz Kine. Biće to u finišu ovog mastersa koji se odigrava od 1. do 12. oktobra.

Dolazak i učešće na mastersu potvrdio je i sam Federer.

"Zdravo, Rodžer ovde. Srećan sam što ću ponovo igrati u Šangaju. To je oduvek posebno mesto za mene, sa odličnim navijačima i divnim uspomenama koje me za njega vežu. Radujem se susretu".

