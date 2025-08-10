Slušaj vest

Dušan Lajović je u finalu savladao Lukasa Nejmajera rezultatom 6:2, 7:6 (3), posle skoro dva časa igre.

Lajoviću je ova titula donela 75 poena i skok za 18 mesta na ATP listi, pa je na "lajv" listi sada 128. igrač sveta.

Pred Lajovićem je odlazak u Ameriku gde ga očekuju kvalifikacije za US open, poslednji Grend slem u sezoni.

Najbolji rezultat mu je treće kolo 2018, dok je prošle sezone takmičenje završio odmah u prvom kolu.

