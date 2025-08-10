Slušaj vest

Nemačka teniserka Ela Zajdl plasirala se večeras u treće kolo mastersa u Sinsinatiju, pošto je savladala 11. igračicu sveta Emu Navaro sa 6:4, 1:6, 6:4.

Zajdl, 124. igračica sveta, pobedila je domaću teniserku i osmu nositeljku za dva sata i 10 minuta.

U trećem, odlučujućem setu Navaro je vodila sa 4:1, da bi narednih pet gemova osvojila 20-godišnja Nemica.

Zajdl se u narednoj fazi sastaje sa još jednom Amerikankom, pošto čeka pobednicu meča između Mekartni Kesler (32. na WTA listi) i Keti Mekneli (104.).

Plasman u treće kolo mastersa u Sinsinatiju izborila je i 15. teniserka sveta Klara Tauson iz Danske. Ona je bila bolja od 86. teniserke sveta Ajle Tomljanović iz Australije sa 6:3, 6:7 (5), 6:4.

Tauson u sledećem kolu igra protiv Ruskinje Veronike Kudermetove (36. na WTA listi).