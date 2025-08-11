Slušaj vest

Druga teniserka sveta Koko Gof plasirala se večeras u treće kolo mastersa u Sinsinatiju, pošto je pobedila kinesku igračicu Van Sinju sa 6:3, 6:2.

Američka igračica je do trijumfa nad 37. teniserkom sveta došla sat i 10 minuta.

Gof, koja je 2023. godine osvojila trofej u Sinsinatiju, u trećem kolu igra protiv 31. teniserke sveta Ukrajinke Dajane Jastremske.

Plasman u treće kolo osigurale su i Letonka Jelena Ostapenko (30. na svetu) i Poljakinja Magda Linet (40.).

Linet je pobedila dve pozicije bolje rangiranu Slovakinju Rebeku Šramkovu sa 7:6 (4), 6:0, dok je Ostapenko do trećeg kola došla pošto joj je bez borbe meč predala Kolumbijka Kamila Osorio (56. na WTA listi).

U muškom delu žreba plasman u treće kolo izborio je 11. teniser sveta Rus Andrej Rubljov, koji je bio bolji od domaćeg igrača Lernera Tijena (55. na ATP listi) sa 7:6 (4), 6:3.

Rubljov se u trećem kolu sastaje sa pobednikom meča između 19. tenisera sveta Australijanca Alekseja Popirina i španskog igrača Martina Landaluse (142.).

Plasman u narednu fazu osigurali su i 17. teniser sveta Čeh Jakub Menšik i Španac Roberto Bautista-Agut (53.).

Menšik je sa 6:4, 6:2 savladao Amerikanca Itana Kvina (82.), dok je Bautista-Agut pobedio 39. igrača sveta Britnaca Kamerona Norija sa 6:4, 6:3.

