Drugi teniser sveta Karlos Alkaras plasirao se večeras u treće kolo mastersa u Sinsinatiju, pošto je pobedio Damira Džumhura iz Bosne i Hercegovine sa 6:1, 2:6, 6:3.

Španski igrač je pobedu nad 56. teniserom sveta zabeležio za sat i 41 minut.

Španac slavi pobedu u Sinsinatiju

Alkaras je u prvom setu tri puta oduzeo servis rivalu, dozvolivši mu da osvoji samo jedan gem.

U drugom delu igre Džumhur je zaigrao bolje i brejkovima u trećem i petom gemu dolazi do izjednačenja u meču.

U odlučujućem, trećem setu, prvi do brejka dolazi Španac u četvrtom gemu, da bi Džumhur uzvratio u sedmom gemu. Alkaras je već u narednom gemu vratio brejk i do kraja sačuvao prednost za plasman u treće kolo.

On se u narednoj fazi sastaje sa srpskim teniserom Hamadom Međedovićem koji je na startu turnira bio bolji od Holanđanina Talona Grikspora (32.).

