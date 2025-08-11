sinsinati
NEK SE SPREMI ALKARAZ! Fantastični Hamad Međedović srušio 31. na svetu i zakazao okršaj sa čuvenim Špancem!
Srušio favorizovanog rivala i zakazao okršaj sa Alkarazom.
Srpski teniser Hamad Međedović plasirao se u treće kolo mastersa u Sinsinatiju, pošto je noćas u drugom kolu pobedio 32. igrača sveta Holanđanina Talona Grikspora posle dva seta, 6:4, 7:6.
Meč je trajao sat i 41 minut.
Međedović, 72. igrač sveta, uzeo je dva puta servis holandskom teniseru, dok je Grikspor osvojio jedan brejk.
Srpski teniser zabeležio je 14 asova, dok je Grikspor osvojio 13 poena direktno iz servisa.
Međedović će u trećem kolu igrati protiv drugog tenisera sveta Španca Karlosa Alkarasa, koji je pobedio 56. igrača sveta Damira Džumhura iz Bosne i Hercegovine.
Španac slavi pobedu u Sinsinatiju Foto: Marcin Cholewinski / Zuma Press / Profimedia
Kurir sport/Beta
