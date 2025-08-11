ŠTA SE DESILO OVOM ČOVEKU?! OČAJNI MEDVEDEV USRED MEČA GURAO GLAVU U FRIŽIDER! Bio jedan od najboljih, Novaku pravio pakao, a sada se blamira na svakom koraku!
U očajnoj formi nalazi se slavni ruski teniser ove sezone.
Ponovo je Danil Medvedev razočarao svoje navijače.
Proslavljeni ruski teniser nije uspeo da se plasira u treće kolo Mastersa u Sinsinatiju, pošto je u drugoj rundi izgubio od 85. igrača sveta, Australijanca Adama Voltona sa 7:6, 4:6, 1:6.
Meč je trajao dva sata i 23 minuta.
Medvedev, 15. igrač sveta, uzeo je jednom servis australijskom teniseru, dok je Volton osvojio čak četiri brejka.
U katastrofalnoj formi je Medvedev ove sezone, na poslednja četiri turnira zabeležio je samo tri pobede. Eliminisan je u prvom kolu Vimbldona, pa je nakon toga zaustavljen u trećoj rundi Vašingtona. U Torontu je poražen već u drugom kolu, baš kao i sada u Sinsinatiju.
Rus više nije ni bleda senka igrača koji je svojevremeno dominirao na betonu. Čovek koji je osvajao US open i pre samo tri godine bio prvi reket sveta, sada ne može da izađe na kraj sa anonimusima na svojoj omiljenoj podlozi.
Nije samo igra problematična u poslednje vreme, već i ponašanje Medvedeva na terenu. Kada mu ne ide, krivce traži svuda oko sebe, pa neretko ulazi u klinč sa sudijama, navijačima i protivničkim igračima.
Na ovom meču smetala mu je vrućina, pa je tokom jedne pauze stavio glavu u frižider. Mnogi su se našalili da je to bilo zbog sramote, a ne toplote u Sinsinatiju.
