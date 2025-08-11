PROBLEM KADA MU VREME NIJE! Đoković pao na ATP listi, ali je saznao i dobre vesti!
Najbolji teniser svih vremena je pao na novoj ATP listi.
Kao posledica neigranja mastersa u Torontu došlo je do gubitka pozicije.
Novak Đoković je sada sedmi teniser sveta pošto ga je prestigao Ben Šelton koji je u Torontu osvojio titulu.
To je loša vest za srpskog tenisera uoči US Opena, ali u takvim okolnostima, Đoković je saznao i nešto dobro.
Trenutno je u toku masters u Sinsinatiju na kojem, takođe, Novak ne igra. Ali, za razliku od Toronta sada mu ne preti opasnost od novog pada, pošto je Aleks de Minor, baš kao i Lorenco Muzeti, koji je mogao da bude pretnja u bliskoj budućnosti, izgubio u svom prvom meču.
Holger Rune je prošao u treće kolo, ali on brani 400 poena iz prošle godine kada je igrao polufinale, što znači da ne može još uvek da prestigne Novaka.
Srpski teniser se trenutno u Crnoj Gori priprema za poslednji grend slem u sezoni. Turnir u Njujorku igraće se od 24. avgusta do 7. septembra.
Đokovićev pad na sedmo mesto je bilo ujedno i jedina promena u top 10.
ATP lista:
- Janik Siner (Italija) 12.030
- Karlos Alkaraz (Španija) 8.590
- Aleksander Zverev (Nemačka) 6.380
- Tejlor Fric (SAD) 5.525
- Džek Drejper (Velika Britanija) 4.650
- Ben Šelton (SAD) 4.320
- Novak Đoković (Srbija) 4.130
- Aleks de Minor (Australija) 3.480
- Holger Rune (Danska) 3.340
- Lorenco Muzeti (Italija) 3.235
.....
49. Miomir Kecmanović 1.086
69. Laslo Đere 886
72. Hamad Međedović 864
146. Dušan Lajović 414
