Kao posledica neigranja mastersa u Torontu došlo je do gubitka pozicije.

To je loša vest za srpskog tenisera uoči US Opena, ali u takvim okolnostima, Đoković je saznao i nešto dobro.

Trenutno je u toku masters u Sinsinatiju na kojem, takođe, Novak ne igra. Ali, za razliku od Toronta sada mu ne preti opasnost od novog pada, pošto je Aleks de Minor, baš kao i Lorenco Muzeti, koji je mogao da bude pretnja u bliskoj budućnosti, izgubio u svom prvom meču.

ĐOKOVIĆ - SINER, Polufinale Vimbldona 2025

Holger Rune je prošao u treće kolo, ali on brani 400 poena iz prošle godine kada je igrao polufinale, što znači da ne može još uvek da prestigne Novaka.

Srpski teniser se trenutno u Crnoj Gori priprema za poslednji grend slem u sezoni. Turnir u Njujorku igraće se od 24. avgusta do 7. septembra.

Đokovićev pad na sedmo mesto je bilo ujedno i jedina promena u top 10.

ATP lista:

Janik Siner (Italija) 12.030 Karlos Alkaraz (Španija) 8.590 Aleksander Zverev (Nemačka) 6.380 Tejlor Fric (SAD) 5.525 Džek Drejper (Velika Britanija) 4.650 Ben Šelton (SAD) 4.320 Novak Đoković (Srbija) 4.130 Aleks de Minor (Australija) 3.480 Holger Rune (Danska) 3.340 Lorenco Muzeti (Italija) 3.235

.....

49. Miomir Kecmanović 1.086

69. Laslo Đere 886

72. Hamad Međedović 864

146. Dušan Lajović 414

