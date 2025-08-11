Slušaj vest

Kao posledica neigranja mastersa u Torontu došlo je do gubitka pozicije.

Novak Đoković je sada sedmi teniser sveta pošto ga je prestigao Ben Šelton koji je u Torontu osvojio titulu.

To je loša vest za srpskog tenisera uoči US Opena, ali u takvim okolnostima, Đoković je saznao i nešto dobro.

Trenutno je u toku masters u Sinsinatiju na kojem, takođe, Novak ne igra. Ali, za razliku od Toronta sada mu ne preti opasnost od novog pada, pošto je Aleks de Minor, baš kao i Lorenco Muzeti, koji je mogao da bude pretnja u bliskoj budućnosti, izgubio u svom prvom meču.

ĐOKOVIĆ - SINER, Polufinale Vimbldona 2025 Foto: Adam Davy, PA Images / Alamy / Profimedia, Kirill KUDRYAVTSEV / AFP / Profimedia

Holger Rune je prošao u treće kolo, ali on brani 400 poena iz prošle godine kada je igrao polufinale, što znači da ne može još uvek da prestigne Novaka.

Srpski teniser se trenutno u Crnoj Gori priprema za poslednji grend slem u sezoni. Turnir u Njujorku igraće se od 24. avgusta do 7. septembra.

Đokovićev pad na sedmo mesto je bilo ujedno i jedina promena u top 10.

ATP lista:

  1. Janik Siner (Italija) 12.030
  2. Karlos Alkaraz (Španija) 8.590
  3. Aleksander Zverev (Nemačka) 6.380
  4. Tejlor Fric (SAD) 5.525
  5. Džek Drejper (Velika Britanija) 4.650
  6. Ben Šelton (SAD) 4.320
  7. Novak Đoković (Srbija) 4.130
  8. Aleks de Minor (Australija) 3.480
  9. Holger Rune (Danska) 3.340
  10. Lorenco Muzeti (Italija) 3.235

.....

49. Miomir Kecmanović 1.086
69. Laslo Đere 886
72. Hamad Međedović 864
146. Dušan Lajović 414

