Treći teniser sveta Nemac Aleksandar Zverev plasirao se u treće kolo mastersa u Sinsinatiju, pošto je noćas u drugom kolu pobedio 109. igrača sveta Amerikanca Nišeša Basavaredija posle dva seta, 6:3, 6:3.

Meč je trajao sat i sedam minuta.

Zverev je uzeo tri puta servis američkom teniseru, dok Basavaredi nije osvojio nijedan brejk.

Nemački teniser zabeležio je 12 asova, dok je Basavaredi osvojio jedan poen direktno iz servisa.

Zverev će u trećem kolu igrati protiv 31. tenisera sveta Amerikanca Brendona Nakašime, koji je noćas pobedio 119. igrača sveta Belgijanca Aleksandera Bloka posle tri seta, 4:6, 6:3, 7:6.

Šesti teniser sveta Amerikanac Ben Šelton , koji je nedavno slavio na Mastersu u Torontu, plasirao se u treće kolo, pošto mu je u drugoj rundi 47. igrač sveta Argentinac Kamilo Ugo Karabelji predao meč.

Šelton je u trenutku predaje argentinskog tenisera imao vođstvo 6:3, 3:1.

Šelton će u trećem kolu igrati protiv 53. tenisera sveta Španca Roberta Bautista-Aguta, koji je pobedio 39. igrača sveta Britanca Kamerona Norija.

Meč je trajao sat i 52 minuta.

Hačanov, 12. igrač sveta, uzeo je tri puta servis francuskom teniseru, dok je Rojer osvojio dva brejka.

Hačanov će u trećem kolu igrati protiv 101. tenisera sveta Amerikanca Džensona Bruksbija, koji je pobedio 76. igrača sveta Francuza Artura Kazoa.

Kurir sport/Beta