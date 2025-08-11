Slušaj vest

Andrea Petković koja danas radi kao komentator i analitičar je, u emisiji, "Inas Nacht" dobila zanimljivo pitanje.

Nemica sa srpskim poreklom je poslednji meč u karijeri odigrala na US Openu 2022. godine. Tokom karijere je osvojila sedam turnira, a najbolji plasman na WTA listi je ostvarila u oktobru 2011. godine kada je bila deveta na svetu.

U pomenutoj emisiji je dobila pitanje iz publike da li je ikada dobila ponudu da se slika za "Plejboj".

- Jesam! I to ne samo jednu. Stizale su mi ponude iznova i iznova. Najbolji deo je što tačno znaš koliko si dobra – jer su ponude ponekad veće, ponekad manje. Što sam bolje igrala, to su ponude bile veće - rekla je Andrea Petković.

Andrea Petković Foto: Instagram/andreapetkovici

Uprkos tome što su iz čuvenog magazina bili uporni, ni u svojim najboljim danima nije pristala da se skine pred kamerama.

Voditeljka je imala poruku za bivšu teniserku.

- Evo ti savet! Sačekaj još nekoliko godina. Što si starija, nagrada je veća.

Andrea je odgovorila u šaljivom tonu.

- Već dugo ništa. Mora da radim nešto pogrešno.

