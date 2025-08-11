SRPKINJA PROGOVORILA O GOLIŠAVIM FOTKAMA! Dobila bezobrazne ponude kad je bila na vrhuncu, evo šta sada kaže
Bivša teniserka iz top 10 koja vuče srpske korene je govorila o ponudama koje je dobijala.
Andrea Petković koja danas radi kao komentator i analitičar je, u emisiji, "Inas Nacht" dobila zanimljivo pitanje.
Nemica sa srpskim poreklom je poslednji meč u karijeri odigrala na US Openu 2022. godine. Tokom karijere je osvojila sedam turnira, a najbolji plasman na WTA listi je ostvarila u oktobru 2011. godine kada je bila deveta na svetu.
U pomenutoj emisiji je dobila pitanje iz publike da li je ikada dobila ponudu da se slika za "Plejboj".
- Jesam! I to ne samo jednu. Stizale su mi ponude iznova i iznova. Najbolji deo je što tačno znaš koliko si dobra – jer su ponude ponekad veće, ponekad manje. Što sam bolje igrala, to su ponude bile veće - rekla je Andrea Petković.
Uprkos tome što su iz čuvenog magazina bili uporni, ni u svojim najboljim danima nije pristala da se skine pred kamerama.
Voditeljka je imala poruku za bivšu teniserku.
- Evo ti savet! Sačekaj još nekoliko godina. Što si starija, nagrada je veća.
Andrea je odgovorila u šaljivom tonu.
- Već dugo ništa. Mora da radim nešto pogrešno.
