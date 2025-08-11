"Mislim da sam igrao veoma dobro od početka protiv Grikspora. Prvi set je išao u moju korist. Od trenutka na 3:1 u drugom na 0:40, kad sam za malo promašio bekhend pasing šot ostale su mi misli na tome jer je bila velika šansa i jako je blizu bilo da uđe ta lopta. Mnogo sam razmišljao o tome kasnije i to je moj propust. Počeo sam da igram dobro, pa sam priveo kraju", rekao je Međedović.