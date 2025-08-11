Slušaj vest

Hamad Međedović je u drugom kolu mastersa u Sinsinatiju pobedio Talona Grikspora.

"Mislim da sam igrao veoma dobro od početka protiv Grikspora. Prvi set je išao u moju korist. Od trenutka na 3:1 u drugom na 0:40, kad sam za malo promašio bekhend pasing šot ostale su mi misli na tome jer je bila velika šansa i jako je blizu bilo da uđe ta lopta. Mnogo sam razmišljao o tome kasnije i to je moj propust. Počeo sam da igram dobro, pa sam priveo kraju", rekao je Međedović.

Hamad Međedović Foto: Fabrizio Corradetti/IPA Sport/ip / Shutterstock Editorial / Profimedia

Srbin će u trećoj rundi igrati protiv Alkaraza.

"Znamo se baš dugo, čak od devete godine. Veoma ga dobro znam. Igrali smo na turniru za uzrast do 10 godina, gde sam imao ludačke meč lopte u super taj-brejku – 9:1, 9:2 sam vodio", rekao je Međedović i dodao:

"Dobro ga pamtim od malena i radujem se tom susretu. Drago mi je što mogu da se oprobam sa najboljim teniserom sveta uz Sinera i videćemo šta će da bude".

Ne propustiteTenisPROBLEM KADA MU VREME NIJE! Đoković pao na ATP listi, ali je saznao i dobre vesti!
profimedia-1007250427.jpg
TenisFAVORITI BEZ GREŠKE: Zverev, Šelton i Hačanov u trećem kolu mastersa u Sinsinatiju
Aleksandar Zverev
TenisŠTA SE DESILO OVOM ČOVEKU?! OČAJNI MEDVEDEV USRED MEČA GURAO GLAVU U FRIŽIDER! Bio jedan od najboljih, Novaku pravio pakao, a sada se blamira na svakom koraku!
Danil Medvedev
TenisNEK SE SPREMI ALKARAZ! Fantastični Hamad Međedović srušio 31. na svetu i zakazao okršaj sa čuvenim Špancem!
profimedia-0965979376.jpg

Bonus video:

Novak Đoković peva kosi tata kosim ja Izvor: X/Wolfy