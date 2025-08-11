"ALKARAZA ZNAM OD DEVETE GODINE..." Međedović se oglasio pred meč karijere: Dobro pamtim Karlosa, radujem se susretu
Srpski teniser Hamad Međedović očekuje meč protiv Karlosa Alkaraza.
Hamad Međedović je u drugom kolu mastersa u Sinsinatiju pobedio Talona Grikspora.
"Mislim da sam igrao veoma dobro od početka protiv Grikspora. Prvi set je išao u moju korist. Od trenutka na 3:1 u drugom na 0:40, kad sam za malo promašio bekhend pasing šot ostale su mi misli na tome jer je bila velika šansa i jako je blizu bilo da uđe ta lopta. Mnogo sam razmišljao o tome kasnije i to je moj propust. Počeo sam da igram dobro, pa sam priveo kraju", rekao je Međedović.
Srbin će u trećoj rundi igrati protiv Alkaraza.
"Znamo se baš dugo, čak od devete godine. Veoma ga dobro znam. Igrali smo na turniru za uzrast do 10 godina, gde sam imao ludačke meč lopte u super taj-brejku – 9:1, 9:2 sam vodio", rekao je Međedović i dodao:
"Dobro ga pamtim od malena i radujem se tom susretu. Drago mi je što mogu da se oprobam sa najboljim teniserom sveta uz Sinera i videćemo šta će da bude".
Bonus video: