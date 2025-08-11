Slušaj vest

Direktor mastersa u Torontu Karl Hejl potvrdio je da je Novak Đoković zbog povrede otkazao učešće na tom turniru, a prethodno je doneo odluku da preskoči i Sinsinati.

- Đoković i Drejper nisu igrali zbog povreda - otkrio je Karl Hejl, direktor mastersa u Torontu, u podkastu "Ništa bitno".

Novak je povredu zaradio u završnici londonskog četvrtfinala protiv Flavija Kobolija, odigrao je polufinale protiv Janika Sinera, ali se videlo da nije na uobičajenom nivou.

Sada se zna da je povreda ipak bila ozbiljnija nego što su mnogi pretpostavljali, tako da se može reći da zato Nole ne igra ni u Sinsinatiju.

Pred Đokovićem je sada US open na kome će pokušati da napadne 25. gren slem trofej u karijeri. Ukoliko je Nole zacelio povredu, od Đokovića možemo očekivati najviši nivo tenisa na tlu Amerike.

