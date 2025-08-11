Slušaj vest

Francuski teniser Artur Rinderkneš bio je primoran da preda meč trećeg kola Sinsinatija pošto se prethodno srušio na terenu.

Trenutno 70. teniser na ATP listi je zbog velike vrućine i teških uslova odustao od susreta pri rezultatu 6:7, 2:4 protiv Feliksa Ože-Aljasima.

Francuz je u jednom momentu pao na teren, prekrio se peškirom i teško disao. Reagovao je i sudija, stigao je i lekar, nakon čega je odlučeno da se povuče sa turnira.

Pogledajte taj trenutak:

Ne propustiteFudbalPARTIZAN OTPEVAO SVOJE: Crno-beli se OPRAŠTAJU od Evrope? "Grobari" već tuguju!
Fudbaleri Partizana posle meča sa AEK-om
FudbalVERILI SE KRISTIJANO RONALDO I GEORGINA RODRIGEZ: Na njenoj ruci bljesnuo je ogroman dijamantski prsten
Untitled-1.jpg
FudbalPARTIZAN NIJE SAMO NAPRETKU DAO SEDAM "KOMADA": Crvena zvezda je protiv crno-belih doživela težak debakl o kome se priča i dan danas - sedam decenija kasnije!
napredak-partizan-326896.JPG
Ostali sportoviLJUBAVNI TROUGAO O KOME JE BRUJALA PLANETA! Ona je nova kraljica Formule 1: Prelepa manekenka varala slavnog fudbalera sa vozačem
magi-korseiro.jpg

BONUS VIDEO:

Novak Đoković povreda Izvor: Arena 1 Premium