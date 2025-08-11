Pozlilo mu je nakon čega je pao na teren.
JEZIVA SCENA OBIŠLA SVET: Poznati teniser se srušio na terenu usred meča! (VIDEO)
Francuski teniser Artur Rinderkneš bio je primoran da preda meč trećeg kola Sinsinatija pošto se prethodno srušio na terenu.
Trenutno 70. teniser na ATP listi je zbog velike vrućine i teških uslova odustao od susreta pri rezultatu 6:7, 2:4 protiv Feliksa Ože-Aljasima.
Francuz je u jednom momentu pao na teren, prekrio se peškirom i teško disao. Reagovao je i sudija, stigao je i lekar, nakon čega je odlučeno da se povuče sa turnira.
