Francuski teniser Artur Rinderkneš bio je primoran da preda meč trećeg kola Sinsinatija pošto se prethodno srušio na terenu.

Trenutno 70. teniser na ATP listi je zbog velike vrućine i teških uslova odustao od susreta pri rezultatu 6:7, 2:4 protiv Feliksa Ože-Aljasima.

Francuz je u jednom momentu pao na teren, prekrio se peškirom i teško disao. Reagovao je i sudija, stigao je i lekar, nakon čega je odlučeno da se povuče sa turnira.