Srpska teniserka Olga Danilović i njena partnerka u dublu Ruskinja Anastasija Potapova nisu večeras uspele da se plasiraju u osminu finala turnira u Sinsinatiju, pošto su izgubile od italijanskog para Sare Erani i Džasmin Paolini posle dva seta 3:6, 6:7.

Erani i Paolini su prvi nosioci, a pobedile su posle sat i 28 minuta.

One su u šestom gemu napravile brejk i povele 4:2, a Danilović i Potapova su odmah vratile brejk i smanjile zaostatak. Italijanke su im ponovo oduzele servis i povele 5:3, posle čega su osvojile gem na svoj servis i prvi set.

U drugom setu nije bilo brejka i odigran je taj-brejk, koji su Erani i Paolini dobile 7:4.

One će u osmini finala igrati protiv dansko-poljskog dubla Klare Tauson i Magde Linet.