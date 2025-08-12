Slušaj vest

Svašta je prošao kontroverzni Janik Siner u dosadašnjem toku karijere, ali ovakav meč nikada nije odigrao.

Italijan je savladao Gabrijela Dijaloa sa 6:2, 7:6 u trećem kolu Sinsinatija, ali su meč obeležile nestvarne situacije.

1/4 Vidi galeriju Janik Siner u Sinsinatiju Foto: Marcin Cholewinski / Zuma Press / Profimedia, MATTHEW STOCKMAN / Getty images / Profimedia

Prvo je početak odložen zbog kasnog kraja susreta Tejlora Frica i Lorenca Sonega. U Sinsinatiju je nestalo struje, pa su Fric i Sonego odužili svoj meč. Zatim je Siner rutinski dobio prvi set sa 6:2, da bi se u drugom gemu drugog seta čuo protivpožarni alarm.

Usledila je kraća panika, ali su Siner i Dijalo nastavili meči i odigrali čak četiri poena pre nego što je zvuk prestao.

Za kraj, Janik je spasao set loptu u drugom setu i stigao do pobede, te plasmana u narednu rundu gde će igrati protiv Francuza Manarina.

- Bio je to veoma težak dan na poslu. Servirao je veoma dobro, posebno u drugom setu... Ako ne igrate dobro u teškim situacijama kao što je ova, možete izgubiti ovakve mečeve - rekao je Siner posle pobede u neobičnom meču.

BONUS VIDEO: