Slušaj vest

Nesvakidašnja i bizarna situacija desila se na meču Eme Radukanu i Arine Sabalenke u Sinsinatiju.

Sabalenka je posle velike borbe i tri seta uspela da pobedi (7:6, 4:6, 7:5), a prava drama na terenu odvijala se u poslednjem periodu igre.

Pri rezultatu 4:3 za Sabalenku i 40:40 na servis Radukanu, prisustvovali smo nesvakidašnjem trenutku. Besna Ema nije želela da nastavi meč jer je jedno dete iz publike plakalo.

Ema Radukanu protiv Arine Sabalenke u Sinsinatiju Foto: Imagn Images / ddp USA / Profimedia, Dylan Buell / Getty images / Profimedia

- Već deset minuta je tako - rekla je Ema Radukanu sutkinji, a ova joj je odgovorila:

- To je dete. Želite da ga izbacim iz stadiona?

Britanka je slegnula ramenima, a deo publike uzviknuo "da", što je Ema propratila osmehom i gestom slaganja. Dete na kraju nije izbačeno, Radukanu je izjednačila na 4:4, a u ovom gemu smo 13 puta videli đus i Britanka je spasila četiri brejk lopte.

Ipak, Sabalenka je kasnije trijumfovala i posle tri sata i 12 minuta obezbedila prolaz dalje, te će u narednoj rundi igrati protiv Bouzas Maneiro.

Ne propustiteTenisKRAJ ZA OLGU U SINSINATIJU: Radukanu bolja od Danilović posle dva seta
profimedia-1004264510.jpg
TenisHIT! PAS POZNATE TENISERKE UTRČAO NA TEREN! Pogledajte reakciju lepe Ruskinje kada je videla svog ljubimca pored sebe (VIDEO)
Ana Kalinskaja sa psom
TenisNIK KIRJOS PONOVO PRAVI HAOS! Australijanac OPTUŽIO Alkaraza i još jednog tenisera iz vrha ATP liste da VODE RAT zbog zanosne Eme! Neočekivani LJUBAVNI TROUGAO!
profimedia-1019148432.jpg
Tenis"SAMO PRIJATELJI" Ema Radukanu upitana o Alkarazu: Teniserka kratko odgovorila, a onda je konferencija završena (VIDEO)
profimedia-1016053065.jpg

 BONUS VIDEO:

"NOVAK FIZIČKI NIJE BIO SPREMAN ZA OVO, SVE MU JE TEŽE DA IGRA PROTIV MLADIH ASOVA" Brajović uživo iz Vimbldonskog kluba: Italijanski mediji preuveličavaju! Izvor: Kurir televizija