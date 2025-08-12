Slušaj vest

Nesvakidašnja i bizarna situacija desila se na meču Eme Radukanu i Arine Sabalenke u Sinsinatiju.

Sabalenka je posle velike borbe i tri seta uspela da pobedi (7:6, 4:6, 7:5), a prava drama na terenu odvijala se u poslednjem periodu igre.

Pri rezultatu 4:3 za Sabalenku i 40:40 na servis Radukanu, prisustvovali smo nesvakidašnjem trenutku. Besna Ema nije želela da nastavi meč jer je jedno dete iz publike plakalo.

1/4 Vidi galeriju Ema Radukanu protiv Arine Sabalenke u Sinsinatiju Foto: Imagn Images / ddp USA / Profimedia, Dylan Buell / Getty images / Profimedia

- Već deset minuta je tako - rekla je Ema Radukanu sutkinji, a ova joj je odgovorila:

- To je dete. Želite da ga izbacim iz stadiona?

Britanka je slegnula ramenima, a deo publike uzviknuo "da", što je Ema propratila osmehom i gestom slaganja. Dete na kraju nije izbačeno, Radukanu je izjednačila na 4:4, a u ovom gemu smo 13 puta videli đus i Britanka je spasila četiri brejk lopte.

Ipak, Sabalenka je kasnije trijumfovala i posle tri sata i 12 minuta obezbedila prolaz dalje, te će u narednoj rundi igrati protiv Bouzas Maneiro.

BONUS VIDEO: