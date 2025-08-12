"TO JE DETE! ŽELITE DA GA IZBACIM?!" Bizarna scena u Sinsinatiju! Neočekivani haos tokom prave drame: "Plače već deset minuta..."
Nesvakidašnja i bizarna situacija desila se na meču Eme Radukanu i Arine Sabalenke u Sinsinatiju.
Sabalenka je posle velike borbe i tri seta uspela da pobedi (7:6, 4:6, 7:5), a prava drama na terenu odvijala se u poslednjem periodu igre.
Pri rezultatu 4:3 za Sabalenku i 40:40 na servis Radukanu, prisustvovali smo nesvakidašnjem trenutku. Besna Ema nije želela da nastavi meč jer je jedno dete iz publike plakalo.
- Već deset minuta je tako - rekla je Ema Radukanu sutkinji, a ova joj je odgovorila:
- To je dete. Želite da ga izbacim iz stadiona?
Britanka je slegnula ramenima, a deo publike uzviknuo "da", što je Ema propratila osmehom i gestom slaganja. Dete na kraju nije izbačeno, Radukanu je izjednačila na 4:4, a u ovom gemu smo 13 puta videli đus i Britanka je spasila četiri brejk lopte.
Ipak, Sabalenka je kasnije trijumfovala i posle tri sata i 12 minuta obezbedila prolaz dalje, te će u narednoj rundi igrati protiv Bouzas Maneiro.
