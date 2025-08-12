Slušaj vest

Siner je dodao da je fokusom u odlučujućim trenucima uspeo da u dva seta zabeleži pobedu.

- Bio je ovo težak dan na poslu. Servirao je veoma dobro, pogotovo u drugom setu. Ako ne igrate dobro u teškim situacijama kao što je ova (spasao set loptu u taj-brejku drugog seta pri rezultatu 5:6), možete izgubiti meč - rekao je Italijan nakon plasmana u osminu finala mastersa u Ohaju.

Janik Siner je u trećem kolu savladao 35. tenisera sveta rezultatom 6:2, 7:6(8:6).

Njihov meč kasnio je 75 minuta zbog nestanka struje na terenima u Sinsinatiju, a problema je bilo i u toku meča, kada se u drugom gemu drugog seta uključio protivpožarni alarm.

Siner i Dijalo su se dogovorili da nastave sa mečom, odigravši četiri poena dok je alarm bio upaljen.

Italijanskom igraču ovo je 22. uzastopna pobeda na tvrdoj podlozi, a poslednji poraz doživeo je prošlog oktobra u finalu turnira u Pekingu od Španca Karlosa Alkaraza.

Siner se u osmini finala turnira u Sinsinatiju sastaje sa 89. igračem sveta Francuzom Adrijanom Manarinom, koji je bio bolji od domaćeg igrača Tomija Pola (16. na ATP listi) sa 5:7, 6:3, 6:4.

