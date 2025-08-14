Slušaj vest

Nekadašnja teniska šampionka i sportska ikona pojavila se na sunčanoj Majorki u izazovnoj letnjoj haljini sa dubokim izrezom, a fotografija kojom je počastila pratioce na Instagramu izazvala je pravi mali požar na mrežama.

Ana Ivanović, Majokra Foto: PrintscreenInstagram/anaivanovic

Sa preplanulim tenom, osmehom koji govori više od hiljadu reči i nogama koje je ovog puta otkrila više nego ikada, Ana je pokazala da joj razvod od Bastijana Švajnštajgera očigledno i te kako prija.

Pratioci su je obasipali komplimentima tipa "Ana, izgledaš bolje nego ikad!", "Prija ti razvod"...

Srećna i slobodna žena Foto: Instagram/anaivanovic

Na ostrvu poznatom po glamuru, luksuzu i beskrajnim plažama, Ana očigledno uživa u svakom trenutku. Fotografije sa prijateljima, večere uz zalazak sunca i lepršave modne kombinacije postale su njen zaštitni znak poslednjih meseci.

Poruka koju šalje? Život ide dalje – i može da bude lepši nego ikad.

 Podsetimo, vest o razvodu slavnog para potvrdio je advokat bivše teniske šampionke, uz kratko saopštenje u kojem se navodi da je do raskida došlo zbog "nepomirljivih razlika".

Afera Bastijana Švajnštajgera sa izazovnom Bugarkom Silvom Kapitanovom dodatno je urušila ugled nekadašnjeg fudbalera i reprezentativca Nemačke u javnosti.

Bastijan Švajnštajger i Silva Kapitanova na plaži u Grčkoj Foto: Greek Boys / BACKGRID / Backgrid UK / Profimedia

Iako su mesecima kružile glasine o bračnoj krizi, sada je stigla i potvrda sa pravne strane da je ljubavna priča srpske teniske zvezde i nemačkog fudbalskog asa završena.

Naime, Kristijan Šerc, advokat Ane Ivanović, objavio je da se Ana i Bastijan razvode „nepomirljivih razlika“.

Nemački "Bild" prenosi da je advokat poručio kako više neće davati izjave za javnost, te da neće biti dodatnih komentara. Takođe je zamolio medije da poštuju privatnost Ane i Bastijana, kao i njihove dece.

Ne propustiteFudbalŠVAJNI SREĆAN I NASMEJAN, NE RAZMIŠLJA O ANI IVANOVIĆ! Bastijana razvod kao da nije ni dotakao: Nove fotke Nemca sve dokazuju, evo gde je i šta radi! (FOTO)
Bastijan Švajnštajger na golfu 1.jpg
TenisOTKRIVENO KOJI JEZIK ANA IVANOVIĆ UČI SINOVE NAKON RAZVODA! Naizgled bezazlene fotografije pokazale šokantne detalje, Srpkinja se odlučila na ovaj korak (FOTO)
ana-i-svajni-sa-decom0730801413.jpg
StarsANA I BASTIJAN PODELILI STARATELJSTVO! Advokat o roditeljskim dužnostima: Dogovorili su se o zajedničkoj imovini - a evo šta u stvari sadrže sporazumni razvodi!
366438_250811.01_51_37_17.Still011.jpg
Fudbal"KREĆE JEDNA NOVA AVANTURA..." Oglasio se Bastijan Švajnštajger! Bivši muž Ane Ivanović sve iznenadio objavom! Izliv emocija koji niko nije očekivao! (VIDEO)
profimedia-0887548950.jpg

Ana Ivanović, haljina, moda Izvor: Instagram