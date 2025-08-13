Slušaj vest

Novak Đoković pokušava da dođe do 25. grend slem trofeja u karijeri, a poslednju priliku u ovoj godini će imati u Njujorku.

Propustio je masterse u Torontu i Sinsinatiju, a nakon što je deo pauze između Vimbldona i US opena proveo na plaži, sada je objavio snimak sa treninga.

Novak naporno radi kako bi što spremniji dočekao odlazak u Njujork.

US open počinje 24. avgusta i trajaće do 7. septembra.

Đoković će pre glavnog turnira u muškom singlu igrati na novitetu koji je uveden ove godine. Radi se o novom formatu turnira u miks dublu u kojem će srpski teniser igrati u paru sa Olgom Danilović.

Đoković je uoči US opena pao na sedmo mesto na ATP listi, a direktor mastersa u Torontu Karl Hejl je otkrio da je Srbin otkazao učešće na tom turniru zbog povrede.

Podsetimo, Novak je imao probleme u završnici četvrtfinala Vimbldona protiv Flavija Kobolija, odigrao je polufinale protiv Janika Sinera, ali se videlo da nije na uobičajenom nivou.

Sada se zna da je povreda ipak bila ozbiljnija nego što su mnogi pretpostavljali, tako da se može reći da zato Nole ne igra ni u Sinsinatiju.

Pred Đokovićem je sada US open na kome će pokušati da napadne 25. gren slem trofej u karijeri. Ukoliko je Nole zacelio povredu, od Đokovića možemo očekivati najviši nivo tenisa na tlu Amerike.

