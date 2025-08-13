Slušaj vest

Teniski savez Srbije (TSS) saopštio je da je počela prodaja ulaznica za predstojeći duel između reprezentacija Srbije i Turske u Dejvis kupu.

Mečevi Svetske grupe I između selekcija Srbije i Turske na programu su 12. i 13. septembra u dvorani "Čair" u Nišu.

U petak, 12. septembra na programu su dva singl meča i igraće prvi protiv drugog igrača iz obe reprezentacije sa žreba obavljenog dan ranije.

U subotu, 13. septembra na programu su tri meča. Prvo igraju dublovi, a zatim najbolji singl igrači obe reprezentacije, a meč završavaju druge table selekcija.

Cena dnevne pojedinačne ulaznice je 500 dinara, a karte se mogu kupiti putem sajta Tickets.rs i na svim prodajnim mestima Tiketsa.

Bonus video: