Tenis
NA SRBIJA - TURSKA ZA 500 DINARA! Počela prodaja ulaznica za duel reprezentacija u Čairu
Teniski savez Srbije (TSS) saopštio je da je počela prodaja ulaznica za predstojeći duel između reprezentacija Srbije i Turske u Dejvis kupu.
Mečevi Svetske grupe I između selekcija Srbije i Turske na programu su 12. i 13. septembra u dvorani "Čair" u Nišu.
U petak, 12. septembra na programu su dva singl meča i igraće prvi protiv drugog igrača iz obe reprezentacije sa žreba obavljenog dan ranije.
U subotu, 13. septembra na programu su tri meča. Prvo igraju dublovi, a zatim najbolji singl igrači obe reprezentacije, a meč završavaju druge table selekcija.
Cena dnevne pojedinačne ulaznice je 500 dinara, a karte se mogu kupiti putem sajta Tickets.rs i na svim prodajnim mestima Tiketsa.
