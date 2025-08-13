Slušaj vest

Srpski teniser Hamad Međedović nije uspeo da se plasira u osminu finala mastersa u Sinsinatiju, pošto je izgubio od drugog tenisera sveta Španca Karlosa Alkaraza posle dva seta, 4:6, 4:6.

Mladi Novopazarac istakao je da mu je ovo iskustvo pokazalo da u budućnosti može da se nosi i sa najboljima na svetu.

"Nije bilo lako igrati po ovoj vrućini i snaći se na terenu protiv ovakvog igrača. Imao sam veliku želju da ga pobedim, mislio sam da sam u veoma dobrom ritmu ali nisam se osećao kao prethodnih dana kada sam izašao na teren. Bio sam malo stegnut, ali svakako jedno lepo iskustvo", rekao je Hamad.

"Bio je vrlo tvrd gem, mnogo izjednačenja i prednosti, brejk i gem lopti. Razočaran sam servisom, nije funkcionisao kao u prošlim mečevima i imao sam mnogo propusta. To je moje veliko oružje i moram bolje da ga koristim, posebno protiv rivala kao što je Alkaraz. Ako ništa, bilo je blizu", istakao je Međedović.

Hamad Međedović Foto: Imagn Images / ddp USA / Profimedia

Duel protiv drugog reketa sveta bio je njegov prvi seniorski susret sa vršnjakom iz Španije, a iako je zamišljao meč drugačije, iz njega izlazi sa mnogo korisnih saznanja.

"O njemu ne mora puno da se govori, neverovatan je igrač. Drago mi je što sam igrao s njim i video kako to izgleda, zamišljao sam sve malo drugačije. Ovo je jedno veliko iskustvo za mene, daje mi veliki podstrek da radim i napredujem. Verujem da mogu da mu pariram, možda u nešto drugačijim okolnostima. Centralni teren je bio prebrz, i teniseri sa kojima sam pričao žale se da su tereni različiti. Meni bi to trebalo da odgovara, ali nisam trenirao tu i stigao da se priviknem."

Osvrnuo se i na ono što ga je najviše impresioniralo kod Alkaraza.

"Neverovatno je eksplozivan, mislim da nikada nisam igrao sa nekim ko poseduje takvu brzinu i igru u odbrani. Vrlo dobro krije gde će da odservira, to me je iznenadilo i nisam se osećao prijatno na riternu. Kada sam napravio brejk u drugom setu osetio sam da je ranjiv, nije ni on danas u potpunosti bio na svom nivou. Sve u svemu, zadovoljan sam današnjim iskustvom i čitavim turnirom, ali ne i svojom poslednjom partijom. S obzirom na to da mi je ovo bio prvi turnir posle Vimbldona, dobar početak američke turneje na betonu."

Alkaraz će u osmini finala igrati protiv Italijana Luke Nardija.