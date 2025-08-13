Meč je trajao 73 minuta, a uoči prekida Rune je vodio 6:4, 3:1
Tenis
TIJAFO PREDAO MEČ U DRUGOM SETU: Rune u četvrtfinalu mastersa u Sinsinatiju
Slušaj vest
Danski teniser Holger Rune plasirao se danas u četvrtfinale mastersa u Sinsinatiju, pošto mu je Amerikanac Frensis Tijafo predao meč u drugom setu.
Meč je trajao 73 minuta, a uoči prekida Rune je vodio 6:4, 3:1.
Holger Rune Foto: Marc Aspland/The Times / News Licensing / Profimedia, Mike Egerton / PA Images / Profimedia, EPA-EFE/TIM IRELAND
Vidi galeriju
Rune će u čevrtfinalu igrati protiv pobednika duela Amerikanca Tejlora Frica i Francuza Teransa Atmana.
Reaguj
Komentariši