Danski teniser Holger Rune plasirao se danas u četvrtfinale mastersa u Sinsinatiju, pošto mu je Amerikanac Frensis Tijafo predao meč u drugom setu.

Meč je trajao 73 minuta, a uoči prekida Rune je vodio 6:4, 3:1.

Holger Rune Foto: Marc Aspland/The Times / News Licensing / Profimedia, Mike Egerton / PA Images / Profimedia, EPA-EFE/TIM IRELAND

 Rune će u čevrtfinalu igrati protiv pobednika duela Amerikanca Tejlora Frica i Francuza Teransa Atmana.

