Nemački teniser Aleksander Zverev plasirao se u osminu finala mastersa u Sinsinatiju , pošto je pobedio 31. igrača sveta Amerikanca Brendona Nakašimu posle dva seta, 6:4, 6:4.

Taj meč bio je sinoć prekinut zbog oluje pri vođstvu Zvereva 6:4, 5:4, a večeras je nemački teniser osvojio gem koji mu je bio potreban za pobedu.