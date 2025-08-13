Slušaj vest

Nemački teniser Aleksander Zverev plasirao se u osminu finala mastersa u Sinsinatiju, pošto je pobedio 31. igrača sveta Amerikanca Brendona Nakašimu posle dva seta, 6:4, 6:4.

Taj meč bio je sinoć prekinut zbog oluje pri vođstvu Zvereva 6:4, 5:4, a večeras je nemački teniser osvojio gem koji mu je bio potreban za pobedu.

Zverev će u osmini finala kasnije večeras igrati protiv Rusa Karena Hačanova.

