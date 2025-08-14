Slušaj vest



Drugi teniser sveta Španac Karlos Alkaras plasirao se u četvrtfinale Mastersa u Sinsinatiju, pošto je noćas u osmini finala pobedio 98. igrača sveta Italijana Luku Nardija posle dva seta, 6:1, 6:4.

1/6 Vidi galeriju Španac slavi pobedu u Sinsinatiju Foto: Marcin Cholewinski / Zuma Press / Profimedia

Tokom meča viđena je jedna neprijatna scena na terenu.

U prvom setu, u pauzi između gemova, Alkaraz je ušao u ozbiljnu raspravu sa sudijom Gregom Alensvortom.

Arbitar je zamolio Alkaraza da prekrije logo brenda na flašici za vodu i Španac je u momentu eksplodirao.

Probao je Alensvort da objasni španskom teniseru da je dobio instrukcije da ga upozori, jer zbog sponzorskih ugovora turnira logo na njegovoj flašici ne sme biti vidljiv. Međutim, Španac je odlučno odbio i ušao u žestoku raspravu.

"Tako nam je rečeno", pravdao se sudija.

"Da, ali nije moja krivica. Zašto bih pokrivao kad nije moja krivica. Tvoja je i sad kažeš da ja moram da pokrijem. Neću to da uradim", zagrmeo je Alkaraz.

