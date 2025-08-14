Slušaj vest

Sabalenka je u osmini finala pobedila 42. igračicu sveta Džesiku Busas Maneiro iz Španije posle dva seta, 6:1, 7:5.

Meč je trajao sat i 21 minut.

Beloruskinja je pet puta uzela servis španskoj teniserki, dok je Busas Maneiro osvojila dva brejka.

Sabalenka, koja brani titulu na mastersu u Sinsinatiju, će u četvrtifinalu igrati protiv 10. teniserke sveta Kazahstanke Elene Ribakine, koja je noćas pobedila šestu igračicu sveta Amerikanku Medison Kiz posle tri seta, 6:7, 6:4, 6:2.

Arina Sabalenka na letovanju Foto: Instagram / Arina Sabalenka

Meč između Ribakine i Kiz trajao je dva sata i 26 minuta.

Ribakina je šest puta uzela servis američkoj teniserki, dok je Kiz osvojila tri brejka.

Ruska teniserka Ana Kalinskaja plasirala se u četvrtfinale, pošto je noćas u osmini finala pobedila svoju sunarodnicu, 16. igračicu sveta Ekaterinu Aleksandrovu posle tri seta, 3:6, 7:6, 6:1.

Meč je trajao dva sata i 18 minuta.

Kalinskaja je tri puta uzela servis svojoj sunarodnici, dok je Aleksandrova osvojila jedan brejk.

Kalinskaja će u četvrtfinalu igrati protiv treće teniserke sveta Poljakinje Ige Švjontek, koja je pobedila 138. igračicu sveta Rumunku Soranu Kirsteju.

Ne propustiteTenisSKANDAL U SINSINATIJU - ALKARAZ DIVLJAO ZBOG FLAŠICE! Španac usred meča ušao u žestoku svađu sa sudijom: Neću to da uradim!
Karlos Alkaraz
TenisANA IVANOVIĆ POKAZALA VIŠE NEGO ŠTO JE PLANIRALA! Bivša teniserka obukla haljinu sa visokim izrezom, pa kad je sela na stene... (FOTO)
Ana Ivanović
TenisZVEREV SLAVIO POSLE OLUJE I PREKIDA: Nemac lako do gema koji mu je nedostajao za osminu finala Sinsinatija
Aleksander Zverev
TenisTIJAFO PREDAO MEČ U DRUGOM SETU: Rune u četvrtfinalu mastersa u Sinsinatiju
profimedia-0990114490.jpg

Bonus video:

Arina Sabalenka posle pobede nad Larom Sigmund Izvor: Arena premium