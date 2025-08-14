SABALENKA NASTAVLJA KA ODBRANI TITULE: Beloruskinju u četvrtfinalu čeka Ribakina
Sabalenka je u osmini finala pobedila 42. igračicu sveta Džesiku Busas Maneiro iz Španije posle dva seta, 6:1, 7:5.
Meč je trajao sat i 21 minut.
Beloruskinja je pet puta uzela servis španskoj teniserki, dok je Busas Maneiro osvojila dva brejka.
Sabalenka, koja brani titulu na mastersu u Sinsinatiju, će u četvrtifinalu igrati protiv 10. teniserke sveta Kazahstanke Elene Ribakine, koja je noćas pobedila šestu igračicu sveta Amerikanku Medison Kiz posle tri seta, 6:7, 6:4, 6:2.
Meč između Ribakine i Kiz trajao je dva sata i 26 minuta.
Ribakina je šest puta uzela servis američkoj teniserki, dok je Kiz osvojila tri brejka.
Ruska teniserka Ana Kalinskaja plasirala se u četvrtfinale, pošto je noćas u osmini finala pobedila svoju sunarodnicu, 16. igračicu sveta Ekaterinu Aleksandrovu posle tri seta, 3:6, 7:6, 6:1.
Meč je trajao dva sata i 18 minuta.
Kalinskaja je tri puta uzela servis svojoj sunarodnici, dok je Aleksandrova osvojila jedan brejk.
Kalinskaja će u četvrtfinalu igrati protiv treće teniserke sveta Poljakinje Ige Švjontek, koja je pobedila 138. igračicu sveta Rumunku Soranu Kirsteju.
