Druga teniserka sveta Koko Gof plasirala se u četvrtfinale mastersa u Sinsinatiju, pošto je pobedila italijansku igračicu Lučiju Bronceti sa 6:2, 6:4.

U prvom setu viđena su četiri brejka, od čega je tri napravila Gof, a američka igračica je bolje počela i drugi set, oduzevši servis protivnici u drugom gemu.

Bronceti je već u narednom gemu vratila brejk, ali je Gof u 10. gemu uspela da iskoristi novu brejk loptu, ujedno i prvu meč priliku.

Gof je masters turnir u Ohaju osvojila pre dve godine, a u ovogodišnjem četvrtfinalu čeka pobednicu meča između devete igračice sveta Italijanke Džasmin Paolini i Čehinje Barbore Krejčikove (80. na WTA listi).

(Beta)

