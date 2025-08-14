Paolini, prošlogodišnja finalistkinja Rolan Garosa i Vimbldona, savladala je dvostruku grend slem šampionku u singlu za sat i 11 minuta.
PAOLINI U ČETVRTFINALU SINSINATIJA: Krejčikova bez šansi
Deveta teniserka sveta Džasmin Paolini plasirala se u četvrtfinale mastersa u Sinsinatiju, pošto je pobedila češku igračicu Barboru Krejčikovu sa 6:1, 6:2.
Italijanka je u oba seta po dva puta oduzimala servis 80. teniserki sveta, koja je 2021. osvojila titulu na Rolan Garosu, a tri godine kasnije i na Vimbldonu.
Paolini u četvrtfinalu mastersa u Sinsinatiju igra protiv domaće igračice Koko Gof, koja zauzima drugo mesto na WTA listi.
