Deveta teniserka sveta Džasmin Paolini plasirala se u četvrtfinale mastersa u Sinsinatiju, pošto je pobedila češku igračicu Barboru Krejčikovu sa 6:1, 6:2.

Italijanka je u oba seta po dva puta oduzimala servis 80. teniserki sveta, koja je 2021. osvojila titulu na Rolan Garosu, a tri godine kasnije i na Vimbldonu.

Paolini u četvrtfinalu mastersa u Sinsinatiju igra protiv domaće igračice Koko Gof, koja zauzima drugo mesto na WTA listi.

(Beta)

