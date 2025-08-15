Olga Danilović eliminisana je na startu turnira u Sinsinatiju, ali kada pogledate sa kakvim se uslovima igrači bore, biće vam jasno i zašto...
Tenis
KAO U PAKLU! Olga Danilović podelila šokantnu fotografiju iz Sinsinatija - da li je ovo moguće?! Srpska teniserka se borila sa nehumanim uslovima! (FOTO)
Danilovićeva je završila učešće na ovom takmičenju i u singlu i u dublu, a nekoliko dana kasnije podelila je i fotku sa terena, na kojoj se vidi da je od nenormalnih vrućina počeo da se topi u pod.
Olga Danilović Sinsinati Foto: PrintscreenInstagram/danilovicolga
Temperatura ovih dana u Sinsinatiju prelazi 35 stepeni, a uz visoku vlažnost vazduha osećaj je još gori. Igračima ne pomaže ni to što se beton užari do te mere da čak i plastika „upadne“ u njega.
Jan Oblak i Olga Danilović Foto: Damir Dervišagić, Printscreen/Instagram, Instagram/danilovicolga
Turnir u Sinsinatiju je jedan od najvažnijih pripremnih događaja pred US Open.
