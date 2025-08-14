Prvi teniser sveta Janik Siner plasirao se u polufinale mastersa u Sinsinatiju, pošto je pobedio kanadskog igrača Feliksa Ožea-Alijasima sa 6:0, 6:2.
Tenis
SINER RAZNEO FELIKSA: Italijan dominantno do polufinala Sinsinatija
Slušaj vest
Italijanski teniser i četvorostruki grend slem šampion savladao je 28. tenisera sveta za sat i 11 minuta.
Janik Siner je dominirao u prvom setu, u kojem rivalu nije dozvolio nijedan gem. Drugi deo meča bolje je počeo Ože-Alijasim, koji je već u prvom gemu napravio brejk, a zatim i poveo sa 2:0.
Narednih šest gemova pripalo je Sineru, koji u Sinsinatiju brani titulu.
Italijanskom igraču ovo je 24. uzastopna pobeda na tvrdoj podlozi, a poslednji poraz doživeo je prošlog oktobra u finalu turnira u Pekingu od Španca Karlosa Alkarasa.
U polufinalu Siner čeka pobednika meča između Danca Holgera Runea (deveti na ATP listi) i Francuza Teransa Atmana (136.)
(Beta)
Reaguj
Komentariši