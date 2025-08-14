Slušaj vest

Italijanski teniser i četvorostruki grend slem šampion savladao je 28. tenisera sveta za sat i 11 minuta.

Janik Siner je dominirao u prvom setu, u kojem rivalu nije dozvolio nijedan gem. Drugi deo meča bolje je počeo Ože-Alijasim, koji je već u prvom gemu napravio brejk, a zatim i poveo sa 2:0.

Narednih šest gemova pripalo je Sineru, koji u Sinsinatiju brani titulu.

Italijanskom igraču ovo je 24. uzastopna pobeda na tvrdoj podlozi, a poslednji poraz doživeo je prošlog oktobra u finalu turnira u Pekingu od Španca Karlosa Alkarasa.

U polufinalu Siner čeka pobednika meča između Danca Holgera Runea (deveti na ATP listi) i Francuza Teransa Atmana (136.)

(Beta)

