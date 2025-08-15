Još jedan veliki skalp anonimnog Francuza.
iznenađenje
NEVIĐENA SENZACIJA - 136. teniser sveta pravi čuda u Sinsinatiju! Savladao jednog od najboljih i zakazao okršaj sa Sinerom!
Posle Tejlora Frica pao je i Holger Rune!
Francuski teniser Terans Atman plasirao se u polufinale mastersa u Sinsinatiju, pošto je u noći između četvrtka i petka pobedio devetog igrača sveta Danca Holgera Runea posle dva seta, 6:2, 6:3.
Atman, 136. teniser sveta, pobedio je posle 73 minuta i prvi put u karijeri se plasirao u polufinale nekog masters turnira.
On je četiri puta oduzeo servis Runeu, koji je napravio jedan brejk.
Atman, koji je kroz kvalifikacije prošao u glavni žreb, igraće u polufinalu protiv prvog tenisera sveta i branioca titule Italijana Janika Sinera.
