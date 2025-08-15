Slušaj vest

Posle Tejlora Frica pao je i Holger Rune!

Francuski teniser Terans Atman plasirao se u polufinale mastersa u Sinsinatiju, pošto je u noći između četvrtka i petka pobedio devetog igrača sveta Danca Holgera Runea posle dva seta, 6:2, 6:3.

Atman, 136. teniser sveta, pobedio je posle 73 minuta i prvi put u karijeri se plasirao u polufinale nekog masters turnira.

On je četiri puta oduzeo servis Runeu, koji je napravio jedan brejk.

Atman, koji je kroz kvalifikacije prošao u glavni žreb, igraće u polufinalu protiv prvog tenisera sveta i branioca titule Italijana Janika Sinera.

