Konkretno, reč je o tenisu i diskvalifikaciji tenisera sa turnira u Hersonisosu u Grčkoj zbog pravila za koje najverovarnije niste čuli.

Nemački teniser Mats Rozenkranc je, nakon osvojenog prvog seta rezultatom 7:5, otišao do toaleta, a kada se vratio saznao je da je diskvalifikovan.

Rozenkranc je ostao u šoku jer je odlazak u toalet, ili svlačionicu nakon završetka seta normalna stvar.

Ono što Nemac očigledno nije znao je to da je strogo zabranjeno tuširanje tokom meča jer je upravo to uradio.

Meč je igran po visokoj temperaturi i teniser je želeo da se osveži pre nastavka meča.

Sudija je dobio dojavu da se Nemac tokom pauze istuširao, pa je usledila momentalna diskvalifikacija.

- Samo sam se na brzaka istuširao, trajalo je 10 sekundi - uzaludno je pokušao da se opravda Mats Rozenkranc.

