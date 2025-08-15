Slušaj vest

Pitanja koja je postavio Ben Rotenberg, američki novinar poznat po negativnom stavu o Novaku Đokoviću i čestim kritikama na račun najboljeg tenisera svih vremena.

Rotenberg je, kako kaže, prekinuo Sinerovu tišinu kada je reč o odluci koja je mnoge iznenadila.

Italijan je krajem jula ove godine vratio u svoj tim Umberta Feraru, kondicionog trenera kojeg je okrivio za to što je u martu 2024. godine imao pozitivne rezultate na doping testovima.

Ferara je, uz fizioterapeuta Đakoma Naldija, označen kao krivac u velikoj aferi i to od strane samog Sinera, koji je tvrdio da je nedozvoljena supstanca klostebol u njegovu krv ušla krivicom pomenute dvojice.

Takva odluka Sinera nije bila najjasnija svima.

Italijan je sada, od Rotenberga dobio pitanja o celoj situaciji.

Ben Rotenberg: O odluci da vratite Umberta u tim, pitam se: Da li nikada niste želeli da prekinete saradnju sa njim? Ili se kajete što ste je prekinuli pre godinu dana?

Janik Siner: Bila je to drugačija situacija. Sada je sve drugačije. Osećao sam da mi je u ovom trenutku potreban neko ko bolje poznaje moje telo, jer... Sve smo rekli u saopštenju, tako da je to u redu. Radili smo zajedno oko dve godine pre ove pauze. Njegov rad mi je doneo mnogo koristi. Radili smo na svakom delu mog tela - mobilnosti, stabilnosti, pa čak se poboljšala i izdržljivost. Mislim da je uradio odličan posao. Takođe sam se dobro slagao sa Markom Panikijem, ali možda on nije bio najbolji izbor. Oduvek sam imao dobar osećaj u vezi sa Umbertom.

Ben Rotenberg: Mnogi su iznenađeni povratkom Ferare.

Janik Siner: Ne bih mogao ništa da kažem o tome.

Siner već neko vreme dominira svetskim tenisom i prvi je na ATP listi.

Trenutno učestvuje na mastersu u Sinsinatiju gde je lako stigao do polufinala, a naredni protivnik mu je Terens Altman.

