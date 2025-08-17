Srpska teniserka Aleksandra Krunić našla se na udaru nakon što je poražena u dubl konkurenciji u finalu Rolan Garosa.
SRPSKA TENISERKA DOBILA PRETNJE SMRĆU! Aleksandra javno objavila jezive poruke koje je primila nakon finala Rolan Garosa! (FOTO)
Umesto čestitki za ogroman uspeh, Krunićeva se suočila sa pravom bujicom uvreda i pretnji na društvenim mrežama - čak i pretnjama smrću!
Aleksandra Krunić, pretnje smrću Foto: PrintscreenInstagram/alexkrunic
Kako se pretpostavlja, iza svega stoje ogorčeni kladioničari koji su zbog iznenadnog poraza ostali bez velikih suma novca. Na njenim nalozima osvanuli su brojni brutalni komentari, od uvreda pa sve do eksplicitnih pretnji, a šokantno je da je Krunićeva neke od njih i sama podelila javno, ne krijući razočaranje.
Aleksandra Krunić na finalu Rolan Garosa Foto: Vuk Brajović / Kurir sport
"Od 3:0 izgubila si 12 od 14 gemova, nameštačice mečeva, ružna ku*ko platićeš životom za ovo" - samo je jedan u nizu zastrašujućih komentara i pretnji koje su ispisane na Aleksandrinim društvenim mrežama nakon Rolan Garosa.
