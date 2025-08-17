Slušaj vest

Umesto čestitki za ogroman uspeh, Krunićeva se suočila sa pravom bujicom uvreda i pretnji na društvenim mrežama - čak i pretnjama smrću!

Aleksandra Krunić, pretnje smrću Foto: PrintscreenInstagram/alexkrunic

Kako se pretpostavlja, iza svega stoje ogorčeni kladioničari koji su zbog iznenadnog poraza ostali bez velikih suma novca. Na njenim nalozima osvanuli su brojni brutalni komentari, od uvreda pa sve do eksplicitnih pretnji, a šokantno je da je Krunićeva neke od njih i sama podelila javno, ne krijući razočaranje.

Aleksandra Krunić na finalu Rolan Garosa Foto: Vuk Brajović / Kurir sport

"Od 3:0 izgubila si 12 od 14 gemova, nameštačice mečeva, ružna ku*ko platićeš životom za ovo" - samo je jedan u nizu zastrašujućih komentara i pretnji koje su ispisane na Aleksandrinim društvenim mrežama nakon Rolan Garosa.  

Aleksandra Krunić
8888.jpg
profimedia-1008566911.jpg
Aleksandra Krunić

