Umesto čestitki za ogroman uspeh, Krunićeva se suočila sa pravom bujicom uvreda i pretnji na društvenim mrežama - čak i pretnjama smrću!

Kako se pretpostavlja, iza svega stoje ogorčeni kladioničari koji su zbog iznenadnog poraza ostali bez velikih suma novca. Na njenim nalozima osvanuli su brojni brutalni komentari, od uvreda pa sve do eksplicitnih pretnji, a šokantno je da je Krunićeva neke od njih i sama podelila javno, ne krijući razočaranje.

"Od 3:0 izgubila si 12 od 14 gemova, nameštačice mečeva, ružna ku*ko platićeš životom za ovo" - samo je jedan u nizu zastrašujućih komentara i pretnji koje su ispisane na Aleksandrinim društvenim mrežama nakon Rolan Garosa.