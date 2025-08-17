Slušaj vest

Dugo već Novak Đoković vuče povredu, još od Vimbldona gde je zbog istog problema, rovit - i eliminisan u polufinalu od kasnijeg šampiona Janika Sinera.

Nakon Vimbldona Novak nije igrao tenis, već je sa svojom porodicom odlučio da se odmori i tako napuni baterije za predstojeći US open.

1/3 Vidi galeriju Novak Đoković u Grčkoj Foto: Screenshot

U međuvremenu, na društvenim mrežama pojavio snimak koji je zabrinuo brojne navijače.

Naime, na snimku se može videti kako tokom jednog od treninga dobija masažu svog trenera u predelu prepona, a nešto kasnije na licu se vidi jasno bolna grimasa.

Nadamo se da će Novak biti spreman za turnir u Njojurku na kome će pokušati da napadne rekordni 25. Gren slem trofej.

