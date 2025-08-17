Poljska teniserka osvojila je sedam poena direktno iz servisa, dok je Ribakina zabeležila 10 asova
Tenis
ŠVJONTEK U FINALU MASTERSA U SINSINATIJU: Poljakinja pobedila 10. teniserku sveta
Slušaj vest
Treća teniserka sveta Poljakinja Iga Švjontek plasirala se u finale mastersa u Sinsinatiju, pošto je večeras u polufinalu pobedila 10. igračicu sveta Kazahstanku Elenu Ribakinu posle dva seta, 7:5, 6:3.
Meč je trajao sat i 40 minuta.
Vimbldon 2025 Foto: John Walton, PA Images / Alamy / Profimedia
Vidi galeriju
Poljska teniserka osvojila je sedam poena direktno iz servisa, dok je Ribakina zabeležila 10 asova.
Švjontek će u finalu igrati protiv pobednice duela devete teniserke sveta Italijanke Džasmin Paolini i 36. igračice sveta Ruskinje Veronike Kudermetove.
Reaguj
Komentariši