Treća teniserka sveta Poljakinja Iga Švjontek plasirala se u finale mastersa u Sinsinatiju, pošto je večeras u polufinalu pobedila 10. igračicu sveta Kazahstanku Elenu Ribakinu posle dva seta, 7:5, 6:3.

Meč je trajao sat i 40 minuta.

Vimbldon 2025 Foto: John Walton, PA Images / Alamy / Profimedia

Švjontek je tri puta uzela servis kazahstanskoj teniserki, dok je Ribakina osvojila jedan brejk.

Poljska teniserka osvojila je sedam poena direktno iz servisa, dok je Ribakina zabeležila 10 asova.

Švjontek će u finalu igrati protiv pobednice duela devete teniserke sveta Italijanke Džasmin Paolini i 36. igračice sveta Ruskinje Veronike Kudermetove.

