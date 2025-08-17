Slušaj vest

Deveta teniserka sveta Italijanka Džasmin Paolini plasirala se u finale mastersa u Sinsinatiju, pošto je večeras u polufinalu pobedila 36. igračicu sveta Ruskinju Veroniku Kudermetovu posle tri seta, 6:3, 6:7, 6:3.

Meč je trajao dva sata i 21 minut.

Paolini je tri puta uzela servis ruskoj teniserki, dok je Kudermetova osvojila jedan brejk.

Paolini će u finalu igrati protiv treće teniserke sveta Poljakinje Ige Švjontek, koja je u polufinalu pobedila 10. igračicu sveta Kazahstanku Elenu Ribakinu.

