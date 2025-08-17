Paolini je tri puta uzela servis ruskoj teniserki, dok je Kudermetova osvojila jedan brejk
Tenis
ITALIJANKA U FINALU: Paolini protiv Švjontek za titulu na mastersu u Sinsinatiju
Slušaj vest
Deveta teniserka sveta Italijanka Džasmin Paolini plasirala se u finale mastersa u Sinsinatiju, pošto je večeras u polufinalu pobedila 36. igračicu sveta Ruskinju Veroniku Kudermetovu posle tri seta, 6:3, 6:7, 6:3.
Meč je trajao dva sata i 21 minut.
Paolini je tri puta uzela servis ruskoj teniserki, dok je Kudermetova osvojila jedan brejk.
Paolini će u finalu igrati protiv treće teniserke sveta Poljakinje Ige Švjontek, koja je u polufinalu pobedila 10. igračicu sveta Kazahstanku Elenu Ribakinu.
Reaguj
Komentariši