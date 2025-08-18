Slušaj vest

Održan je žreb za egzibicioni miks dubl turnir na US openu, na kom će zajedno nastupiti Novak Đoković i Olga Danilović.

Miks dubl na US openu biće uvertira za mečeve glavnog žreba u singl konkurenciji i održaće se 19. i 20. avgusta, a pobednik će dobiti nagradu od neverovatnih milion dolara.

Ljubitelje tenisa očekuje pravi spektakl, jer će parovi biti atraktivniji nego ikada.

Pored Novaka i Olge, za trofej će se boriti Radukanu i Alkaraz, Pegula i Drejper, Andrejeva i Medvedev, Švjontek i Rud, Benčić i Zverev, Venus Vilijams i Opelka, Siner i Sinaikova...

Novaka i Olga nisu imali sreće na žrebu, pošto ih već u prvom kolu čeka okršaj sa veoma jakim rivalima - Danilom Medvedevim i mladom Mirom Andrejevom. Ukoliko preskoče prvu prepreku čeka ih bolji iz meča između prvih nosilaca Džesike Pegule i Džeka Drejpera i Eme Radukanu i Karlosa Alkaraza.

Pravila

Turnir u miks-dublu traje samo dva dana, a umesto standardnih setova, igraće se dva dobijena seta do 4 gema, uz taj-brejk do 10 poena umesto trećeg seta.

Takođe, na "đusu" će se igrati tzv. odlučujući poen, tj. gem dobija onaj dubl koji na "đusu" osvoji prvi sledeći poen.

Finale će se igrati u standardnom formatu, do šest gemova po setu.

