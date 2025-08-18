Slušaj vest

Slavna teniserka Iga Švjontek doživela je veliku neprijatnost nakon plasmana u finale turnira u Sinsinatiju.

Švjontek je u polufinalu savladala Elenu Ribakinu rezultatom 7:5, 6:3, a nakon trijumfa usledila je scena o kojoj bruji planeta.

Dok je davala intervju nakon meča, Iga je doživela ozbiljan šok. Naime, dok je novinar postavljao pitanje, Iga ga je u jednom momentu prekinula i zbunjeno upitala:

"Čekaj, da li to pada kiša?"

Usledio je šokantan odgovor.

"Ne, to verovatno ja pljujem po tebi dok postavljam pitanje", rekao je kao iz topa američki novinar.

Iga Švjontek Foto: MIGUEL MEDINA / AFP / Profimedia, Noushad Thekkayil/NurPhoto/Shutt / Shutterstock Editorial / Profimedia, Javier Garcia / Shutterstock Editorial / Profimedia

Iga je bila potpuno zbunjena, delovalo je kao da nije razumela šta je čovek izgovorio, pa je dodala da joj se učinilo da čuje grmljavinu.

Snimak intervjua ekspresno je zapalio društvene mreže - ljubitelji tenisa konstatuju da nikada nisu videli ovako nešto.

Kurir sport

