Slušaj vest

Novak Đoković je bez ikakve dilema najbolji teniser u istoriji, sa 24 Grend slem titule je u prašini iza sebe ostavio Rafaela Nadala i Rodžera Federera, inače, njegove najveće rivale tokom karijere.

Uprkos svim dostignućima, postoje ljudi koji i dalje osporavaju njegovu titulu "GOAT", naravno, većina je onih koji mu skidaju kapu za sve što je uradio, a jedan od njih je Kasper Rud.

Kasper Rud Foto: Rachel Bach / Shutterstock Editorial / Profimedia, Marco BERTORELLO / AFP / Profimedia, Loic Baratoux / Zuma Press / Profimedia

Teniser iz Norveške je nedavno rekao da je srpski as za njega najbolji sportista svih vremena.

Rud je Novaka uporedio e sa zvezdom američkog fudbala Tomom Brejdijem i velikanom NBA lige Lebronom Džejmsom, ali je zaključak nakon malo promišljanja bio isti.

"Đoković je najbolji sportista svih vremena. Ne želim da poredim jer je glupo, ali uzmite Đokovićev atleticizam naspram Brejdijevog. Brejdi je GOAT (najveći svih vremena), nemojte da me shvatite pogrešno, ali mislim da bi ga Đoković zgazio. Možda bi Lebron 'zgazio' Novaka fizički, ne znam, ali za mene je Đoković najveći sportista koji je ikada živeo", kazao je Rud.

Ne propustiteTenisŠOK ODLUKA! Jedan od najboljih svetskih tenisera se iznenada povukao sa Vimbldona
profimedia-0999039743.jpg
TenisRUD LAKO DO DRUGOG KOLA ROLAN GAROSA! Lak posao osmog tenisera planete u Parizu!
profimedia-0953083612.jpg
TenisOSVOJIO MADRID, ISPISAO REKORD, A ONDA DOŽIVEO PONIŽENJE KAKVO SE NE PAMTI! Siner zgromio Ruda, a on ŠOKIRAO izjavom!
profimedia-0999542645.jpg
TenisSINER BEZ MILOSTI DO POLUFINALA RIMA: Prvi teniser sveta Rudu prepustio samo gem
profimedia-0999537346.jpg

Novak Ðoković igra fudbal na Žabljaku Izvor: MONDO/Privatna arhiva