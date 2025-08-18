Slušaj vest

Novak Đoković je bez ikakve dilema najbolji teniser u istoriji, sa 24 Grend slem titule je u prašini iza sebe ostavio Rafaela Nadala i Rodžera Federera, inače, njegove najveće rivale tokom karijere.

Uprkos svim dostignućima, postoje ljudi koji i dalje osporavaju njegovu titulu "GOAT", naravno, većina je onih koji mu skidaju kapu za sve što je uradio, a jedan od njih je Kasper Rud.

Teniser iz Norveške je nedavno rekao da je srpski as za njega najbolji sportista svih vremena.

Rud je Novaka uporedio e sa zvezdom američkog fudbala Tomom Brejdijem i velikanom NBA lige Lebronom Džejmsom, ali je zaključak nakon malo promišljanja bio isti.

"Đoković je najbolji sportista svih vremena. Ne želim da poredim jer je glupo, ali uzmite Đokovićev atleticizam naspram Brejdijevog. Brejdi je GOAT (najveći svih vremena), nemojte da me shvatite pogrešno, ali mislim da bi ga Đoković zgazio. Možda bi Lebron 'zgazio' Novaka fizički, ne znam, ali za mene je Đoković najveći sportista koji je ikada živeo", kazao je Rud.