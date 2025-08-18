Poražena od Australijanke Astre Šarme u dva seta.
DALA JE SVE OD SEBE: Lola Radivojević ispala u kvalifikacijama za US open!
Mlada srpska teniserka - Lola Radivojević nije uspela da se plasira u drugo kolo kvalifikacija za US open.
Srpkinja je poražena od Australijanke Astre Šarme rezulatom 2:0, po setovima 5:7, 4:6.
Lola Radivojević Foto: Starsport
Meč je trajao sat vremena i 44 minuta, naša teniserka se borila, ali nije uspela na kraju da odvede meč u odlučujući set.
Najbolju priliku je imala u prvom periodu, kada je prva uzela brejk i vodila 5:3, te servirala za set. Ipak, Australijanka je u tom trenutku preuzela konce igre i vezala četiri gema, a kasnije i reši meč u svoju korist.
