Mlada srpska teniserka - Lola Radivojević nije uspela da se plasira u drugo kolo kvalifikacija za US open.

Srpkinja je poražena od Australijanke Astre Šarme rezulatom 2:0, po setovima 5:7, 4:6.

Lola Radivojević Foto: Starsport

Meč je trajao sat vremena i 44 minuta, naša teniserka se borila, ali nije uspela na kraju da odvede meč u odlučujući set.

Najbolju priliku je imala u prvom periodu, kada je prva uzela brejk i vodila 5:3, te servirala za set. Ipak, Australijanka je u tom trenutku preuzela konce igre i vezala četiri gema, a kasnije i reši meč u svoju korist.

profimedia0795996241.jpg
Janik Siner
Ana Ivanovic
Sezonska ulaznica, KK Crvena zvezda

