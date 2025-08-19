Slušaj vest

Novak Đoković stigao je u Njujork, a Amerikanci su se momentalno oglasili objavom na društvenim mrežama.

Srpski as igraće na predstojećem US Openu, a po dolasku u Ameriku momentalno je zaplesao i pokazao da je vidno raspoložen da na predstojećem grend slemu stigne do trofeja.

Novak Đoković stigao u Njujork Foto: Printscreen / Twitter / usopen

Mnogi su se pitali zbog čega Novaka nema u Njujorku i da li će se uopšte pojaviti, ali je Đoković razuverio sve one koji nisu verovali da će igrati na US Openu i u odličnom raspoloženju stigao je na turnir.

Novak će pored nastupa u singlu igrati i sa Olgom Danilović u mešovitom dublu, a deluje da je povreda za Đokovića prošlost. Novak i Olga će započeti takmičenje u mešovitom dublu protiv para Mirra Andreeva / Daniil Medvedev na stadionu Artur Eš. U slučaju pobede, srpski dubl će ubrzo potom igrati i četvrtfinale.

Žreb za singl konkurenciju tek treba da se održi. Pogledajte snimak Novakovog dolaska na US Open.

