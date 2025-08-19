Italijan se tokom meča u par navrata hvatao za stomak, a posle petog gema je pozvao medicinsku pomoć. Kako nije bilo poboljšanja, odlučio je da preda meč. Previjao se Siner od bolova, nije izgledao dobro, a Alkaraz je u tim trenucima zaboravio na rivalstvo i rešio da pokuša da pomogne Janiku.