Janik Siner predao je finalni meč Sinsinatija Karlosu Alkarazu, a dok se Italijan mučio, Španac je pokušao da mu pomogne koliko je mogao
SINSINATI
DOK SE SINER PREVIJAO OD BOLOVA, ALKARAZ JE URADIO OVO! Ceo svet bruji zbog poteza Španca! Snimak koji je obišao planetu! (VIDEO)
Slušaj vest
Španac Karlos Alkaraz osvojio je titulu na mastersu u Sinsinatiju.
Alkaraz je do titule došao posle predaje Janika Sinera u prvom setu pri vođstvu Španca 5:0.
Italijan se tokom meča u par navrata hvatao za stomak, a posle petog gema je pozvao medicinsku pomoć. Kako nije bilo poboljšanja, odlučio je da preda meč. Previjao se Siner od bolova, nije izgledao dobro, a Alkaraz je u tim trenucima zaboravio na rivalstvo i rešio da pokuša da pomogne Janiku.
Prišao je Karlitos svom rivalu, a snimak i fotke ove situacije postali su viralni na društvenim mrežama i ceo svet bruji o potezu Alkaraza.
Karlos Alkaraz na finalnom meču Sinsinatija Foto: Shelley Lipton/Icon Sportswire / Newscom / Profimedia, PSNEWZ / Sipa Press / Profimedia
Vidi galeriju
Pogledajte kako je sve to izgledalo:
BONUS VIDEO:
Reaguj
Komentariši