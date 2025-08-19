Slušaj vest

Španac Karlos Alkaraz osvojio je titulu na mastersu u Sinsinatiju.

Alkaraz je do titule došao posle predaje Janika Sinera u prvom setu pri vođstvu Španca 5:0.

Meč je trajao samo 23 minuta.

Italijan se tokom meča u par navrata hvatao za stomak, a posle petog gema je pozvao medicinsku pomoć. Kako nije bilo poboljšanja, odlučio je da preda meč. Previjao se Siner od bolova, nije izgledao dobro, a Alkaraz je u tim trenucima zaboravio na rivalstvo i rešio da pokuša da pomogne Janiku.

Prišao je Karlitos svom rivalu, a snimak i fotke ove situacije postali su viralni na društvenim mrežama i ceo svet bruji o potezu Alkaraza.

Karlos Alkaraz na finalnom meču Sinsinatija Foto: Shelley Lipton/Icon Sportswire / Newscom / Profimedia, PSNEWZ / Sipa Press / Profimedia

Pogledajte kako je sve to izgledalo:

