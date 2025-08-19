Od ostalih srpskih teniserki, Nina Stojanović se popela sa 160. na 158. mesto na WTA listi, Lola Radivojević je pokvarila plasman za 23 mesta i sad je 176. igračica sveta, dok je Teodora Kostović napredovala za 56 pozicija i sad zauzima 265. mesto.

Unutar prvih 10 pozicija na WTA listi su svoje plasmane za po jedno mesto popravile Poljakinja Iga Švjontek i Italijanka Džasmin Paolini. Švjontek je nakon osvajanja titule na mastersu u Sinsinatiju sada druga teniserka sveta, prestigavši Koko Gof koja je pala na treću poziciju, dok je Paolini nakon plasmana u finale tog turnira postala osma igračica sveta, pretekavši Amandu Anisimovu koja je pala na devetu poziciju.