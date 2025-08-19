Slušaj vest

Bio je kraj jula kada je Alehandro Davidovič Fokina osudio ATP zbog veoma gustog rasporeda.

„Danas želim da izrazim svoje razočaranje i bes prema ATP-u. Sutra svi mečevi počinju u 12:30, osim našeg, koji počinje u 11:00. Nalazimo se na sat vremena od kluba, što nas tera da ustanemo veoma rano kako bismo stigli u normalnom stanju.“

No, televizija, ulaznice, sve je bitnije od igrača, kako je i sam rekao.

Sada je odlučio da objavi par rečenica i posle poraza Janika Sinera od Karlosa Alkaraza u finalu mastersa u Sinsinatiju.

Siner je predao pri rezultatu 5:0 za Španca, praktično da nije mogao da udara lopticu.

„Finale u ponedeljak, u 3 popodne, u avgustu, u Sinsinatiju, posle cele turneje kroz Toronto i Sinsinati, sa toliko odustajanja i igračima koji su mrtvi fizički… nešto mora da se promeni", napisao je on.

Čini se da je Novak Đoković napravio pravi izbor preskakanjem svih ovih turnira...

