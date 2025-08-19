Slušaj vest

Janik Siner predao je finalni meč Sinsinatija Karlosu Alkarazu već u prvom setu i to pri rezultatu 5:0 za španskog tenisera, a zatim je u izjavi, između redova, najavio da neće igrati u miks dublu na US Openu.

Janik bi trebalo da igra u paru sa Katerinom Sinijakovom u utorak uveče, ali je posle poraza od Alkaraza rekao sledeće:

- Nisam se osećao dobro juče. Sada imam nekoliko dana oporavka, a onda ću se vratiti na posao, nadam se da ću biti spreman. US open je veoma težak turnir, ali se istovremeno radujem, jer volim Grend slemove, to je klučno u mojoj karijeri. Trenutno je oporavak najvažnija stvar - rekao je Siner i indirektno potvrdio da ga neće biti u miks dublu gde je već večeras trebalo da igra protiv Aleksandera Zvereva i Belinde Benčić.

Da li će Siner ipak sve iznenaditi i izaći na teren, ostaje da se vidi.

