Janik Siner predao je finalni meč Sinsinatija Karlosu Alkarazu već u prvom setu i to pri rezultatu 5:0 za španskog tenisera, a zatim je u izjavi, između redova, najavio da neće igrati u miks dublu na US Openu.

Janik bi trebalo da igra u paru sa Katerinom Sinijakovom u utorak uveče, ali je posle poraza od Alkaraza rekao sledeće:

Janik Siner u finalu Sinsinatija Foto: PSNEWZ / Sipa Press / Profimedia, Shelley Lipton/Icon Sportswire / Newscom / Profimedia

- Nisam se osećao dobro juče. Sada imam nekoliko dana oporavka, a onda ću se vratiti na posao, nadam se da ću biti spreman. US open je veoma težak turnir, ali se istovremeno radujem, jer volim Grend slemove, to je klučno u mojoj karijeri. Trenutno je oporavak najvažnija stvar - rekao je Siner i indirektno potvrdio da ga neće biti u miks dublu gde je već večeras trebalo da igra protiv Aleksandera Zvereva i Belinde Benčić.

Da li će Siner ipak sve iznenaditi i izaći na teren, ostaje da se vidi.

