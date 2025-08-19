DANILOVIĆ/ĐOKOVIĆ - ANDREJEVA/MEDVEDEV: Olga i Novak izgubili prvi set
Novak Đoković i Olga Danilović igraju protiv Mire Andrejeve i Danila Medvedeva meč prvog kola US Opena u miks dublu.
Ukoliko Novak i Olga pobede, u drugom kolu – istog dana nešto kasnije – sastaće se sa boljim iz okršaja Pegula/Drejper – Alkaraz/Radukanu.
Ruski par osvaja prvi set!
Olga i Novak su uspeli da im oduzmu samo jedan poen, a to svakako nije bilo dovoljno...
Brejk!
Ali do njega u petom gemu stižu Andrejeva i Medvedev! Koriste četvrtu brejk loptu i prekidaju "igru živaca" koju smo do malo pre gledali.
Olga i Novak spasavali brejk loptu
Poveo je srpski par sa 1:0 u prvom setu, ali su za svaki poen morali da se pomuče. Čak je ruski par došao u priliku za brejk, ali su se Olga i Novak sjajno snašli, spasili loptu i osvojili servis-gem.
Uoči meča
Novak Đoković i Olga Danilović će udružiti snage u mešovitom dublu na US openu, a očekivanja su velika. Nakon Sinsinatija, Đoković se priprema za možda najvažniji grend slem u karijeri. Olgi predstoje kvalifikacije, a Đoković će svoje prve mečeve u singlu igrati sledeće nedelje.
Na US openu, ovo će biti prvi put da se Novak Đoković takmiči u miksu, formatu koji su ranije igrale legende poput Serene Vilijams i Rodžera Federera. Iako su se mnoga imena spominjala kao potencijalne partnerke, poput Ige Švjontek i Jelene Ostapenko, izbor je pao na Olgu Danilović, trenutno 110. teniserku sveta. Ovaj dubl je ostvarenje njihove dugogodišnje želje, koju nisu uspeli da realizuju na Olimpijskim igrama.
Pobednici u miksu na US Openu osvojiće milion dolara.